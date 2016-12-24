В Саранске нетрезвый курильщик спалил свою квартиру

Как сообщает МЧС по РМ, 8 декабря в 22 часа 32 минуты в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в саранском многоквартирном по улице Солнечной.

Как выяснилось в дальнейшем, нетрезвый хозяин квартиры крайне неудачно покурил на кухне. Из-за неосторожности мужчины вспыхнул диван, и помещение быстро заволокло черным густым дымом.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы из дома эвакуировали 45 человек и ликвидировали пожар. Спасенный курильщик был передан медикам скорой помощи.