В Саранске нетрезвый курильщик спалил свою квартиру

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Как сообщает МЧС по РМ, 8 декабря в 22 часа 32 минуты в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в саранском многоквартирном по улице Солнечной.
Как выяснилось в дальнейшем, нетрезвый хозяин квартиры крайне неудачно покурил на кухне. Из-за неосторожности мужчины вспыхнул диван, и помещение быстро заволокло черным густым дымом.
Прибывшие на место ЧП огнеборцы из дома эвакуировали 45 человек и ликвидировали пожар. Спасенный курильщик был передан медикам скорой помощи.
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В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
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