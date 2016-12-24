В Саранске открылся круглосуточный продуктовый магазин с фуд-кортом

«Агропромышленный комплекс – флагман экономики Мордовии»
В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
По информации Минэкономики РМ, в Саранске рядом с Кировским рынком открылся круглосуточный продуктовый магазин федеральной торговой сети. В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Александр Анохин и представители федеральной компании.
Магазин отличается просторным торговым залом, удобным интерьером и новым современным оборудованием. Главная особенность - наличие в супермаркете фуд-корта.
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В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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