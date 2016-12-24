В ДТП на дороге в Саранске пострадал 4-летний пассажир иномарки

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По информации Госавтоинспекции республики, 7 декабря в 17.35 на ул. 1-я Промышленная 34-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной «Форд Фокус».
В результате ДТП 4-летний пассажир «Форд Фокуса» с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение.
По данным дорожных полицейских, водители управляли авто в трезвом состоянии, а виновник происшествия в этом году 7 раз штрафовался за превышение разрешенной скорости движения.
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