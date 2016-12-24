Марат Хуснуллин: Более 7 миллионов россиян стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом»

По инициативе Президента ведётся комплексная работа по цифровому преобразованию сферы ЖКХ для улучшения качества предоставления коммунальных услуг. В рамках этой инициативы Минстрой вместе с Минцифры внедряют мобильное приложение «Госуслуги.Дом», которое функционирует на основе данных государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ и упрощает процесс решения вопросов в жилищно-коммунальной сфере, предоставляя все услуги в одном месте. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Мы стараемся активно внедрять цифровые решения в строительстве и параллельно развиваем их в сфере ЖКХ. Практически все участники отрасли следят за заполнением данных в системе ГИС ЖКХ, что упрощает гражданам доступ к достоверной информации при использовании „Госуслуги.Дом“. Уже более 7 миллионов пользователей установили это приложение. При этом цифровые сервисы ГИС ЖКХ успешно используют не только граждане, но и органы власти. Цифровизация в данной области действительно важна, особенно учитывая планы по модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства на ближайшие несколько лет», – сказал Марат Хуснуллин.

Как пояснил вице-премьер, приложение предназначено для владельцев квартир. Оно позволяет передавать показания счётчиков, оплачивать коммунальные услуги и отправлять заявки. Пользователи могут участвовать в голосованиях на собраниях собственников, знакомиться с планами капитального ремонта и следить за отчётами управляющей компании. Также доступна возможность заказывать поверку счётчиков и оформлять страхование квартиры.

«Нам важно создать современные услуги не только для жильцов многоквартирных домов. Поэтому для дальнейшего развития приложения оператор системы добавит возможность использования „Госуслуги.Дом“ владельцами индивидуальных жилых домов. Также прорабатывается возможность запуска режима несобственника. Таким образом, можно будет дать контролируемый доступ к функционалу приложения нанимателям жилья и решать вопросы ЖКХ за близких родственников», – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Приложение «Госуслуги.Дом» систематически обновляется и дополняется новыми функциями. Так, в сентябре текущего года была добавлена коллективная заявка, позволяющая подавать обращение в управляющую организацию совместно с соседями.