В УФСИН по РМ провели встречу с доблестным участником СВО

9 декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества — праздник, посвященный тем, кто проявил мужество и героизм в защите нашей Родины. В преддверии памятной даты в УФСИН по РМ на базе отдела по конвоированию прошла встреча личного состава с участником СВО.

На встречу с сотрудниками ведомства пришел боец, выполнявший боевые задачи в должности заместителя командира разведывательного взвода парашютно-десантного батальона. Участник СВО награжден Георгиевским крестом IV степени и медалью за Отвагу.

Он рассказал о причинах, побудивших его принять решение служить Родине, и поделился личными воспоминаниями о проявленном на фронте мужестве и героизме своих боевых товарищей.