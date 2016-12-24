В УФСИН по РМ провели встречу с доблестным участником СВО

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9 декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества — праздник, посвященный тем, кто проявил мужество и героизм в защите нашей Родины. В преддверии памятной даты в УФСИН по РМ на базе отдела по конвоированию прошла встреча личного состава с участником СВО.
На встречу с сотрудниками ведомства пришел боец, выполнявший боевые задачи в должности заместителя командира разведывательного взвода парашютно-десантного батальона. Участник СВО награжден Георгиевским крестом IV степени и медалью за Отвагу.
Он рассказал о причинах, побудивших его принять решение служить Родине, и поделился личными воспоминаниями о проявленном на фронте мужестве и героизме своих боевых товарищей.
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В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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