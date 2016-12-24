В Саранск будут судить кладбищенского мошенника

В столице Мордовии ответ перед законом будет держать 32-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Уличенный в мошенничестве деятель был задержан по ориентировке в ходе федерального розыска.

По информации МВД по РМ, летом 2023 года обвиняемый разместил на сайте бесплатных объявлений свою информацию о предоставлении услуг по облагораживанию могил. На публикацию откликнулись два местных жителя, которые передали ему более 60 тысяч рублей за выполнение работ. Так и не дождавшись оказания услуги, потерпевшие обратились в полицию.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Выяснилось, что в конце 2022 года он таким же образом обманул женщину, обещая за 15 тысяч рублей благоустроить могилу ее родственника.

В отношении мошенника было возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако в ходе расследования мужчина стал скрываться от правоохранительных органов и покинул территорию Мордовии, после чего был объявлен в федеральный розыск.

В марте 2024 года по переданной ориентировке он был задержан сотрудниками полиции в городе Химки Московской области, где проживал у знакомого, и доставлен в Мордовию.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.