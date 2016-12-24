Госучреждения Мордовии переходят на новую платформу «ГосWEB»

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика» Мордовия в качестве пилотного региона участвует в развитии единой экосистемы государственных и муниципальных информационных и сервисных ресурсов «ГосWEB».

В настоящее время в республике создано 673 сайта для органов местного самоуправления, общеобразовательных организаций, дошкольных и медицинских учреждений. Переход на новую платформу «ГосWEB» завершили 258 органов местного самоуправления, 237 образовательных организаций, 126 детских садов и 29 медицинских учреждений.

Продолжается обучение пользователей работе на созданных ресурсах и их информационному наполнению. В рамках развития региональной СМЭВ также ежегодно проводятся работы по авторскому и техническому сопровождению информационных систем, входящих в состав электронного правительства Республики Мордовия.

В 2024 году проведены работы по обновлению вида сведений с версии 2.5. к версии 2.6. регионального модуля АИС «Система исполнения услуг» для организации взаимодействия с Государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей. В настоящее время проводятся работы по модернизации АИС «Система исполнения услуг» в части создания новых видов сведений СМЭВ 3.х, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг.