Пенсионер из Саранска перевел мошенникам на «безопасный счет» 1 миллион 765 тысяч рублей

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По информации МВД по РМ, очередной жертвой телефонных аферистов стал 76-летний житель мордовской столицы.
Пожилого человека обманули по «классической» мошеннической схеме – убедили при разговоре по телефону, что злоумышленники пытаются завладеть его деньгами на банковском счете.
Для защиты сбережений фальшивый банковский служащий порекомендовал пенсионеру обналичить денежные средства и временно разместить всю сумму на «безопасных счетах». Потерпевший в ближайшем банкомате снял 1 миллион 765 тысяч рублей и в течении трех дней зачислял свои сбережения на продиктованные ему реквизиты.
В дальнейшем пожилой мужчина рассказал о случившемся своему знакомому, который посоветовал ему незамедлительно обратиться в полицию.
В настоящее время полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.
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