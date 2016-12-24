Пенсионер из Саранска перевел мошенникам на «безопасный счет» 1 миллион 765 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, очередной жертвой телефонных аферистов стал 76-летний житель мордовской столицы.

Пожилого человека обманули по «классической» мошеннической схеме – убедили при разговоре по телефону, что злоумышленники пытаются завладеть его деньгами на банковском счете.

Для защиты сбережений фальшивый банковский служащий порекомендовал пенсионеру обналичить денежные средства и временно разместить всю сумму на «безопасных счетах». Потерпевший в ближайшем банкомате снял 1 миллион 765 тысяч рублей и в течении трех дней зачислял свои сбережения на продиктованные ему реквизиты.

В дальнейшем пожилой мужчина рассказал о случившемся своему знакомому, который посоветовал ему незамедлительно обратиться в полицию.

В настоящее время полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.