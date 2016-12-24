Мамам-предпринимателям рассказали, как совмещать бизнес и семейную жизнь

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей Мордовии. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» состоялся вебинар «Как совмещать бизнес и семью: спокойствие и сосредоточенность».

Мамам-предпринимателям рассказали, как сохранить баланс между семьёй и бизнесом, что далеко не всегда получается в современном мире.

Участницам вебинара подготовили следующие актуальные темы:

- «Как мне все успеть? Теория оптимизма».

- «Женщина и многозадачность».

- «Быть хорошей матерью».

- «Прогулка в будущее».

Спикером вебинара выступила Юлия Кандаурова - организационный психолог в операционном центре с многолетним опытом.

Обо всех мерах господдержки малого и среднего предпринимательства Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.