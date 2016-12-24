Мамам-предпринимателям рассказали, как совмещать бизнес и семейную жизнь

«Спасибо за совместную работу!»
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей Мордовии. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» состоялся вебинар «Как совмещать бизнес и семью: спокойствие и сосредоточенность».
Мамам-предпринимателям рассказали, как сохранить баланс между семьёй и бизнесом, что далеко не всегда получается в современном мире.
Участницам вебинара подготовили следующие актуальные темы:
- «Как мне все успеть? Теория оптимизма».
- «Женщина и многозадачность».
- «Быть хорошей матерью».
- «Прогулка в будущее».
Спикером вебинара выступила Юлия Кандаурова - организационный психолог в операционном центре с многолетним опытом.
Обо всех мерах господдержки малого и среднего предпринимательства Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
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