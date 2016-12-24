В Атяшево благоустроили общественную территорию

В Мордовии завершается благоустройство общественных пространств, работы на которых проводились в 2024 году. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в городах и селах республики провели реконструкцию 11 территорий. Большая часть из них уже открыта для посещения.

В с. Атяшево благоустроили общественную территорию по Советскому переулку. На проведение всех работ было потрачено почти 14 млн рублей, средства направили из федерального и республиканского бюджетов. Торжественное открытие новой зоны отдыха прошло во время празднования 400-летнего юбилея села.

Благоустроили территорию площадью почти 2 тыс. м2. Зону отдыха выложили брусчаткой, провели современное освещение, установили новые светильники, поставили урны и лавочки, разбили клумбы. На следующий год по периметру планируется высадить цветы и уложить газон. По просьбе местных жителей сохранили хвойные деревья.

Для проведения праздников и других массовых мероприятий в центре установили сцену и танцевальную площадку. Особой популярностью у жителей села пользуются подвесные качели.