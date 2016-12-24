«Химия, которую мы едим»: в Саранске прошла лекция от Российского общества «Знание»

Правда ли, что в прошлом еда была полезнее, чем сейчас? И что вся «химия» в продуктах питания вредна? Ответы на эти и другие интересные вопросы о еде прозвучали в студии Российского общества «Знание» в Саранске.

6 декабря на просветительской площадке состоялась актуальная лекция от заведующей кафедрой химии, технологии и методик обучения Естественно-технологического факультета МГПУ им. М.Е. Евсевьева Ольги Ляпиной. Выступление на тему «Химия, которую мы едим» вызвала большой интерес у молодежной аудитории.

Ольга Ляпин рассказала, что все производимые продукты питания состоят из химических веществ, поэтому продуктов без «химии» в принципе не существует в природе. Большая часть веществ в еде синтезирована самой природой, а часть – добавлена человеком для улучшения свойств продуктов или облегчения их производства.

«Мы часто задумываемся, как изменилось питание с течением времени. Вопрос о том, что раньше еда была полезнее, чем сейчас - не только о вкусовых качествах, но и о химических составах продуктов», – отметила лектор. Она привела примеры содержания различных добавок в популярных пищевых продуктах. К сожалению, не все производители продовольственных товаров отличаются честностью и стремлением соблюдать государственные требования к безопасности. Чтобы защититься от рисков, следует отдавать предпочтение известным маркам и делать покупки в проверенных магазинах.

Ольга Ляпина отметила важность тематики здорового питания: «Лекции на такие темы крайне необходимы, чтобы студенты могли осознанно подходить к выбору продуктов. Знание – наш лучший инструмент для сохранения здоровья в мире, который полон пищевых мифов и недостоверной информации».