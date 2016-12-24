В Мордовии газифицировали поселок Пиксаур

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Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» построили межпоселковый и внутрипоселковый газопроводы общей протяженностью 4,7 км для газификации поселка Пиксаур Лямбирского районаМордовии.
Проект реализован в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.
«В Пиксауре предстоит газифицировать 25 домовладений. Мы приступили к сбору заявок на подключение в рамках догазификации», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.
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