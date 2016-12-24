В Мордовии заработал региональный портал медицинских услуг

«Мы должны оправдать доверие людей»
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В Мордовии создан региональный портал медицинских услуг. Записаться на прием к врачу теперь можно онлайн по полису ОМС.
«На региональном портале можно вызвать врача на дом, посмотреть расписание работы врачей, узнать свой участок прикрепления. Этот список для комфорта пациентов будет расширен в 1 квартале 2025 года», - пояснил директор Медицинского информационно-аналитического центра Алексей Попов.
Региональный портал медицинских услуг доступен по ссылке
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Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
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