В Мордовии заработал региональный портал медицинских услуг

В Мордовии создан региональный портал медицинских услуг. Записаться на прием к врачу теперь можно онлайн по полису ОМС.

«На региональном портале можно вызвать врача на дом, посмотреть расписание работы врачей, узнать свой участок прикрепления. Этот список для комфорта пациентов будет расширен в 1 квартале 2025 года», - пояснил директор Медицинского информационно-аналитического центра Алексей Попов.

Региональный портал медицинских услуг доступен по ссылке