В мордовской колонии представители ЦДУМ РМ встретились с осужденными к пожизненному сроку

Репортер

Осужденных к пожизненному лишению свободы, отбывающих наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН по РМ, посетили представители Центрального духовного управления мусульман республики - Шамиль Сабитов и Наиль Вагапов.

Представители духовенства провели беседы духовно-нравственного содержания с осужденными мусульманами.

В УФСИН по РМ отмечают, что конструктивное взаимодействие между пенитенциарным ведомством республики и Центральным духовным управлением мусульман Мордовии осуществляется уже на протяжении ряда лет.

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