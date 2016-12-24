В мордовской колонии представители ЦДУМ РМ встретились с осужденными к пожизненному сроку

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Осужденных к пожизненному лишению свободы, отбывающих наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН по РМ, посетили представители Центрального духовного управления мусульман республики - Шамиль Сабитов и Наиль Вагапов.
Представители духовенства провели беседы духовно-нравственного содержания с осужденными мусульманами.
В УФСИН по РМ отмечают, что конструктивное взаимодействие между пенитенциарным ведомством республики и Центральным духовным управлением мусульман Мордовии осуществляется уже на протяжении ряда лет.
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В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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