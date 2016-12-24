Госдума РФ одобрила списание долгов с участников спецоперации

На меру поддержки могут претендовать мобилизованные, призывники, военные, заключившие контракт после 1 декабря 2024 на срок свыше одного года, а также их супруги.



Речь идет о списании задолженностей по кредитам до 10 миллионов рублей, взыскания по которым начались до 1 декабря 2024 года. Также военных освобождают от исполнительского сбора.



Кроме того, для участников спецоперации увеличился срок кредитных каникул после окончания воинской службы – с 30 до 180 дней.