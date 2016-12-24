В Саранске наградили лучшие добровольные пожарные команды

«Спасибо за совместную работу!»
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
Во Дворце культуры Саранска 5 декабря чествовали добровольных пожарных. По данным МЧС по РМ, в этом году они принимали участие в тушении 138 пожаров, с 29 из них добровольцы справились самостоятельно.
В торжественной обстановке награды вручили в двух номинациях - «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный».
По информации ведомства, первого места была удостоена добровольная пожарная команда поселка Тургенево (Ардатовский светотехнический завод). Второе место заняла добровольная пожарная команда села Береговые Сыреси Ичалковского района. Третье - добровольная пожарная команда Ромодановосахара.
Победителем в смотре-конкурсе «Лучший добровольный пожарный» стал Евгений Пыресев. Он был награжден нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный» и дипломом. Второе место занял Николай Махалов. Третье - Евгений Савинов.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр