В Саранске наградили лучшие добровольные пожарные команды

Во Дворце культуры Саранска 5 декабря чествовали добровольных пожарных. По данным МЧС по РМ, в этом году они принимали участие в тушении 138 пожаров, с 29 из них добровольцы справились самостоятельно.

В торжественной обстановке награды вручили в двух номинациях - «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный».

По информации ведомства, первого места была удостоена добровольная пожарная команда поселка Тургенево (Ардатовский светотехнический завод). Второе место заняла добровольная пожарная команда села Береговые Сыреси Ичалковского района. Третье - добровольная пожарная команда Ромодановосахара.

Победителем в смотре-конкурсе «Лучший добровольный пожарный» стал Евгений Пыресев. Он был награжден нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный» и дипломом. Второе место занял Николай Махалов. Третье - Евгений Савинов.