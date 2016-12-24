Бизнесу Мордовии расскажут, как проводить самопрезентацию

«Мы должны оправдать доверие людей»
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям региона. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в Саранске состоится семинар «Навыки самопрезентации».
Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, заинтересованные в начале предпринимательской деятельности узнают:
- теорию «Простые принципы, как держаться на публике»
- теорию «Структура подготовки публичного выступления»
- теорию «Инструменты привлечения и удержания внимания публики».
Бесплатный семинар «Навыки самопрезентации» состоится 10 декабря 2024 года в 11:00 в Центре «Мой бизнес» (Круглый зал).
Для участия необходима регистрация по ссылке: https://clck.ru/3F3FqY.
Более подробная информация по телефону: 24-77-77.
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Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
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