Бизнесу Мордовии расскажут, как проводить самопрезентацию

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям региона. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в Саранске состоится семинар «Навыки самопрезентации».

Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, заинтересованные в начале предпринимательской деятельности узнают:

- теорию «Простые принципы, как держаться на публике»

- теорию «Структура подготовки публичного выступления»

- теорию «Инструменты привлечения и удержания внимания публики».

Бесплатный семинар «Навыки самопрезентации» состоится 10 декабря 2024 года в 11:00 в Центре «Мой бизнес» (Круглый зал).

Для участия необходима регистрация по ссылке: https://clck.ru/3F3FqY.

Более подробная информация по телефону: 24-77-77.