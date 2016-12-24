В Темникове преобразилась школа искусств имени Л.В. Воинова

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Капитальный ремонт образовательного учреждения проводился в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Школа искусств стала более современной и комфортной.
Капитального ремонта в здании не было 36 лет. В этом году там обновили системы электро- и водоснабжения, канализацию, провели отделочные работы. Также установили новые двери и окна, благодаря которым во время занятий не слышно шум с улицы. В рамках нацпроекта приобрели новые музыкальные инструменты и оборудование для мастерских.
Учащиеся в Темниковской школе искусств могут получить музыкальное и художественное образование. Всего там обучается 197 детей, 123 ребенка – по предпрофильным программам.
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Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
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