В Темникове преобразилась школа искусств имени Л.В. Воинова

Капитальный ремонт образовательного учреждения проводился в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Школа искусств стала более современной и комфортной.

Капитального ремонта в здании не было 36 лет. В этом году там обновили системы электро- и водоснабжения, канализацию, провели отделочные работы. Также установили новые двери и окна, благодаря которым во время занятий не слышно шум с улицы. В рамках нацпроекта приобрели новые музыкальные инструменты и оборудование для мастерских.

Учащиеся в Темниковской школе искусств могут получить музыкальное и художественное образование. Всего там обучается 197 детей, 123 ребенка – по предпрофильным программам.