В Саранске жертвой мошеннических брокеров стала работница муниципального предприятия

По информации МВД по РМ, в отделе полиции 50-летняя потерпевшая рассказала, что после телефонного звонка представителя брокерской компании она решила попробовать себя на ниве инвестиционного вложения денежных средств. Консультант рассказала женщине об условиях инвестирования и за несколько кликов помогла открыть брокерский счет, пояснив, что его можно моментально пополнить без комиссии.

В качестве первоначального взноса работница МП внесла 10 тысяч рублей. В дальнейшем в стремлении получить большую прибыль она пополнила счет еще на 150 тысяч. И тут последовали неувязки – инвестору сообщили, что ее брокерский счет заблокирован. Для дальнейшей беспроблемной работы требовалось провести ряд финансовых операций.

В результате в течение двух месяцев женщина вносила на счета крупные суммы денежных средств. При этом около 900 тысяч рублей она взяла в долг у трех знакомых, предполагая вернуть деньги после получения прибыли с инвестиций.

Когда все финансовые возможности были исчерпаны, жительница Саранска сообщила об этом представительнице брокерской компании и сразу же была отключена от всех каналов коммуникации. Общая сумма ущерба у потерпевшей составила 1 миллион 326 тысяч рублей, она была вынуждена обратиться в полицию.

В МВД по РМ отмечают, что в настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.