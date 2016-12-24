В Мордовии на каждого желающего найти работу приходится 10 открытых вакансий

Такие данные приводит Центр занятости населения Республики Мордовия. Наиболее востребованные сферы для трудоустройства — торговля, производство, образование, медицина, транспорт и связь.

«Для клиентов Кадрового центра проходят специализированные ярмарки вакансий и открытые отборы на регулярной основе. Стоит отметить, что на каждого желающего найти работу приходится 10 открытых вакансий. На сегодняшний день число предложений от работодателей составляет более 3 тысяч, из них 2/3 - рабочие специальности», — комментирует заместитель директора Центра занятости населения Республики Мордовия Максим Садовников.