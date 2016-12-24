В Мордовии на каждого желающего найти работу приходится 10 открытых вакансий

«Спасибо за совместную работу!»
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Такие данные приводит Центр занятости населения Республики Мордовия. Наиболее востребованные сферы для трудоустройства — торговля, производство, образование, медицина, транспорт и связь.
«Для клиентов Кадрового центра проходят специализированные ярмарки вакансий и открытые отборы на регулярной основе. Стоит отметить, что на каждого желающего найти работу приходится 10 открытых вакансий. На сегодняшний день число предложений от работодателей составляет более 3 тысяч, из них 2/3 - рабочие специальности», — комментирует заместитель директора Центра занятости населения Республики Мордовия Максим Садовников.
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Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
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