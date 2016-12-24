Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету «Год семьи»

«Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм», - отмечается в сообщении регулятора.

На одной стороне монеты расположено цветное изображение официального логотипа «Год семьи 2024» на фоне элемента паттерна, разработанного к Году семьи и выполненного в технике лазерного матирования.

Монета изготовлена качеством «пруф».Тираж монеты — 3 тыс. штук.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», - говорится в сообщении.