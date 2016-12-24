В Саранске для будущих музыкантов и художников провели «Антитеррористический образовательный трек»

2 декабря в Саранске для студентов музыкального училища им. Л.П. Кирюкова и художественного училища им. Ф. В. Сычкова проведён «Антитеррористический образовательный трек», организованный Министерством культуры, национальной политики и архивного дела РМ при координации Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия в рамках грантового проекта «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

Участие в общепрофилактическом мероприятии вместе с сотрудникам аппарата региональной АТК приняли эксперты из аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.

Заместитель заведующего Отделом по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии в PM

Администрации Главы РМ и Правительства РМ Светлана Юдина проинформировала студентов об угрозах, которые присутствуют в глобальной сети Интернет, рассказала, как им противостоять и предостерегла от вовлечения в деструктивные организации.

Сотрудник ЦПЭ МВД по Республике Мордовия Денис Рамазанов выступил с информацией, раскрывающей особенности профилактики распространения экстремистской идеологии в сети Интернет, и заострил внимание на ответственности за преступления террористической направленности, в том числе за телефонный терроризм.

Начальник научного отдела РПА, руководитель гранатового проекта "Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора" Людмила Потапова побеседовала со студентами о возможности прохождения обучения в "Школе Твоей Антитеррористической Безопасности (#ШТАБ)", которая начала работать в Саранске на базе Российской правовой академии, а также ознакомила с некоторыми маркерами, по которым можно распознать террориста.

«Система профилактики в Мордовии отлажена, - отметила консультант-эксперт аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Эльвира Закирова. - Мы приехали из Татарстана, чтобы изучить опыт информационного сопровождения антитеррористической деятельности и выстраивания профилактической работы с молодежью. То, что мы увидели сегодня, нам очень понравилось. В Мордовии налажено межведомственное взаимодействие, есть замечательные молодежные организации, которые активно работают в направлении патриотического воспитания молодежи и формирования у нее антитеррористического мировоззрения».