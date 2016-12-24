В Саранске вновь проведут Межрегиональный конкурс красоты и таланта «Иненармонь»

В столице Мордовии за корону победительницы будут сражаться 15 молодых мокшанок и эрзянок из нашей республики и других регионов.

Помимо визитки-приветствия на родном языке и дефиле в стилизованных национальных костюмах, каждая девушка представит творческий номер.

Напомним, что в прошлом году гран-при конкурса завоевала артистка Мордовского национального драматического театра Кристина Масенина.



В этом году Межрегиональный конкурс красоты и таланта пройдет 8 декабря. Все желающие приглашаются в Мордовский национальный театр. Начало в 17:00.