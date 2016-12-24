В Саранске вновь проведут Межрегиональный конкурс красоты и таланта «Иненармонь»

«Мы должны оправдать доверие людей»
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
В столице Мордовии за корону победительницы будут сражаться 15 молодых мокшанок и эрзянок из нашей республики и других регионов.
Помимо визитки-приветствия на родном языке и дефиле в стилизованных национальных костюмах, каждая девушка представит творческий номер.
Напомним, что в прошлом году гран-при конкурса завоевала артистка Мордовского национального драматического театра Кристина Масенина.
В этом году Межрегиональный конкурс красоты и таланта пройдет 8 декабря. Все желающие приглашаются в Мордовский национальный театр. Начало в 17:00.
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Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
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