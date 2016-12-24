Сенатор Петр Тултаев провел личный прием граждан

На прием были приглашены врио главы Саранска Владимир Быков, представители республиканских и муниципальных органов власти.

Жители многоквартирного дома №16 на ул. Коммунистической обратились к сенатору по поводу отсутствия уличного освещения на территории у трех подъездов дома. Люди неоднократно обращались по данной проблеме в администрацию города. В полученном ответе было рекомендовано собрать подписи жильцов. Подписи и необходимые документы были переданы в Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства для дальнейшего решения вопроса. Специалисты Горсвета выезжали по адресу и определились с местами установки трех световых опор и подключения, составили смету проведения необходимых работ.

Ситуацию прокомментировал врио главы Саранска Владимир Быков. Он заверил, что в начале 2025 года на придомовой территории появится освещение.

Жительница р.п.Николаевка пришла на прием по вопросу проведения ремонта разрушенного тротуара по улице Свердлова. Тротуар существует с 1983 года и последний частичный ремонт был проведен там в 2016 году. Люди также обращались в различные инстанции, но четкого ответа так и не получили. Сейчас требуется провести ремонтные работы, но уже по всей длине улицы Свердлова, протяженностью более полутора километров. Было решено приступить к работам в следующем году. Они будут проводиться поэтапно.

Обращение дочери мокшанского поэта, писателя и баснописца Максима Бебана касалось установки мемориальной таблички на новом, строящемся доме по ул. Советская, 103. Ранее на данном месте находился дом, в котором с 1946 по 1986 годы жил Максим Бебан.

Петр Тултаев ответил, что неэтично устанавливать мемориальную табличку на новом доме, где писатель фактически не жил и предложил в будущем назвать в честь Максима Бебана одну из улиц Саранска в новом микрорайоне города.