Благодаря федеральному проекту «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» в России проводятся конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту. В них могут принять участие и жители Мордовии. Информация размещена на открытой платформе «Россия – страна возможностей».

В республике организована работа оперативного штаба по информированию целевых групп о конкурсах платформы. Жители Мордовии могут принять участие в таких проектах, как «Другое дело», «Твой ход», «Начни игру». Объединяет их общая цель – дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

17 участников от Мордовии прошли обучение в Мастерской управления «Сенеж».

Кроме того, в 2024 году в рамках проекта провели 19 информационных встреч. В них приняли участие более 1500 студентов вузов республики и учащихся среднего специального образования.

Также организована информационная кампания по привлечению к участию в проекте «Больше чем путешествие» платформы «Россия – страна возможностей».