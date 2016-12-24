В Мордовии полицейские спасли инвалида из огненной западни

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Федеральный информационный портал МВД Медиа разместил подготовленный пресс-службой регионального МВД материал о самоотверженных действиях сотрудников полиции в Теньгушевском районе.
Оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Владимир Лапин и участковый уполномоченный полиции майор полиции Василий Маскаев при пожаре в жилом доме спасли мужчину с инвалидностью.
В ночь на 20 октября, когда полицейские находились на дежурстве, им поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенного в деревне Хлебино. Правоохранители были недалеко от указанного места и прибыли к горящему зданию раньше сотрудников МЧС.
Проживающая здесь пожилая женщина смогла самостоятельно выбраться наружу, но ее 44-летний сын оставался в охваченном огнем строении - мужчина не мог передвигаться без помощи посторонних. Медлить было нельзя и стражи правопорядка приняли решение не дожидаться огнеборцев.
К тому времени войти в жилище можно было только через окно. Сотрудники полиции сквозь клубы дыма пробрались в дом и ориентируясь на голос мужчины обнаружили его в комнате. С помощью полицейских инвалид смог выбраться из огненной западни.
До приезда МЧС и скорой помощи спасенный был передан матери и соседям. Уже на улице эвакуированный сельский житель признался, что очень обрадовался, когда услышал голос полицейских - понял, что его не оставят в беде.
Деревянный дом был полностью уничтожен в результате пожара. Мужчина и его пожилая мама искренне поблагодарили стражей правопорядка за проявленные отвагу и неравнодушие. Сейчас они проживают в квартире, выданной им администрацией района.
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