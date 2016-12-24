Студенты творческих специальностей могут стать участниками командных соревнований «АртМастерс Регионы»

В России идет прием заявок на второй сезон командных соревнований «АртМастерс Регионы», они проводятся между федеральными округами России по 16 творческим компетенциям направлений «Театр» и «Кино». Участие в состязаниях могут принять представители творческих специальностей в возрасте от 18 до 35 лет.

В ходе соревнований студенты и взрослые создадут короткометражные фильмы и театральные постановки, раскрывающие традиционные ценности, самобытность и специфику своего региона.

Показ работ и награждение победителей пройдут в Москве. Лучшие участники смогут получить от Президентского фонда культурных инициатив до 100 миллионов рублей на производство полнометражного фильма или театральной постановки на базе региональных кинокомпаний и театров страны.

Подать заявку на участие и подробнее ознакомиться с условиями проекта можно на сайте.

Заявки принимаются до 10 декабря.