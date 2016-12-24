Социальный предприниматель из Мордовии помогает молодым мамам

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям региона. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» Наталья Гефко является получателем финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Наталья — социальный предприниматель, недавно получила грант от Минэкономики Мордовии, что позволило вывести бизнес на новый уровень — открыть лицензированный учебный бьюти центр «Бьюторика», где мамы в декрете получают профессиональное обучение, проходят переподготовку, повышают свою квалификацию.

«Мы создали уникальное пространство, где любой человек может обрести знания, навыки и опыт, необходимые для профессиональной деятельности. Мы проводим обучение, мастер-классы, практикумы и семинары, - рассказывает Наталья Гефко. - Помогаем мамам профессионально вырасти в сфере красоты».

Также предприниматель получает и нефинансовые меры господдержки от центра «Мой бизнес» — рекламу на билборде и изготовление информационных листовок. Кроме того, Наталья Гефко участвует в форумах, семинарах и мастер-классах.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.

Фото предоставлены Натальей Гефко