Саранского нумизмата пытался обмануть «фальшивомонетчик» из Башкирии

Саранский суд рассмотрит уголовное дело 18-летнего жителя Республики Башкортостан, обвиняемого в мошенничестве. Парень пытался провести коллекционера из Мордовии, подсунув ему сувенирные монеты вместо раритетных.

Следствием молодому человеку инкриминируется афера с продажей серебряных монет с чеканкой российского императора Николая II. Объявление об их продаже юный житель Башкирии разместил на «Авито».

С продавцом связался 24-летний житель Саранска и перечислил за раритеты в общей сложности более 30 тысяч рублей. Саранскому нумизмату пришли две посылки – но вместо серебряных монет вековой давности там были не имеющие сколь-нибудь значимой ценности сувенирные поделки. На них, впрочем, также красовался профиль российского самодержца.

«Фальшивомонетчику» из Башкирии не удалось провести мордовского собирателя редкостей, нумизмат вскоре распознал подделку. Продавец из Уфы был задержан полицейскими. Свою вину в совершенном преступлении он не отрицал. Ему избрали меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей - молодой человек уже успел возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.