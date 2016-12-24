ЦУР Республики Мордовия провел Фестиваль госпабликов – 2024

3 декабря на стадионе «Мордовия Арена» прошел Фестиваль госпабликов – 2024, который собрал администраторов всех государственных сообществ республики. Центр управления регионом отметил и наградил лучших специалистов, которые показали в этом году самые высокие результаты.

На мероприятии присутствовали замруководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Елена Башкирцева, Министр цифрового развития РМ Дмитрий Карасев, Министр образования РМ Елена Солдатова, первый замминистра культуры РМ Александр Губанищев, замминистра здравоохранения РМ Наталья Романович, а также замруководителя ЦУР Республики Мордовия Виталий Курзаев.

«Вы – лучшие в своем деле, – обратилась к администраторам госпабликов Елена Башкирцева. – Знаю, как не просто ежедневно находить инфоповод, который будет интересен людям. Благодарю вас и Центр управления регионом – вы провели непростую работу, но результат виден. Здесь работают большие профессионалы».

На сегодняшний день в Мордовии зарегистрировано 1 870 официальных сообществ во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram. Общее количество подписчиков превышает 1,446 тыс. человек. За 2024 год посты в этих пабликах и каналах суммарно набрали больше 71 млн просмотров.

Напомним, что в декабре 2022 года в России вступил в силу закон о госпабликах, который обязал органы местного самоуправления, органы исполнительной власти и их подведомственные учреждения вести свои официальные аккаунты в соцсетях. За прошедшее время они стали эффективным инструментом коммуникации между властью и населением.