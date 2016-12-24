Мордовская фанера пользуется в Азии большим спросом

По данным Управления Россельхознадзора по РМ и Пензенской области, за январь-ноябрь 2024 года из Мордовии на экспорт было отгружено 5 112 кубометров фанеры, что десятикратно превышает объемы аналогичного периода прошлого года.

Фанера из республики экспортировалась в Индию, Вьетнам, Египет, Китай и Тайвань. Отмечается, что вся исследованная специалистами ведомства продукция соответствовала требованиям стран-импортеров.