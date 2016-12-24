Школьница из Саранска стала лауреатом Всероссийского конкурса «Ученик года»

В Челябинске назвали имена победителей и призеров Всероссийского конкурса «Ученик года-2024». Более 100 школьников из 48 регионов России в течение трех дней соревновались в 7 номинациях.

Наставниками молодых людей стали более 20 экспертов, педагоги и заслуженные деятели образования, культуры и спорта, которые на протяжении конкурса выставляли баллы и выбрали победителей проекта.

Ученица 11 класса саранского лицея № 26 Лиана Байбекова стала лауреатом конкурса в номинации «Доброволец года».