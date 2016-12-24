В Мордовии участник СВО из числа детей-сирот получил ключи от квартиры

По информации прокуратуры РМ, оставшийся в несовершеннолетнем возрасте сиротой житель Ичалковского района в 2017 году был включен в список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление жилья. Однако длительное время жильем не обеспечивался.

В настоящее время молодой человек принимает участие в специальной военной операции и вопреки требованиям закона не был обеспечен жилым помещением в преимущественном порядке.

Прокуратура района внесла главе Ичалковского района представление. После прокурорского вмешательства сироте была предоставлена благоустроенная квартира.