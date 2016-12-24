В Саранске пройдет бесплатный семинар по выходу на маркетплейсы Китая

Репортер

В столице Мордовии состоится обучающий семинар по выходу на электронные торговые площадки Китая. Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с региональным Центром поддержки экспорта.

Спикер семинара — заместитель Генерального директора компании «Эпиньдо» Регина Поротикова затронет следующие темы:

- Маркетплейсы КНР: что в них особенного и как туда попасть?
- Особенности экспорта в Китай.
- Способы продвижения на маркетплейсах: разбираем принцип работы алгоритмов маркетплейса.
- Способы увеличения продаж: ярмарки, работа с KOL, выход в сети.

Мероприятие состоится 10 декабря в 10:00 по адресу: г. Саранск, ул. Псковская, 2А (Бизнес-инкубатор «Молодежный»).

Зарегистрироваться и задать интересующий вопрос можно по телефону в Саранске: 27-04-36.

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