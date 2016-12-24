В Саранске пройдет бесплатный семинар по выходу на маркетплейсы Китая

В столице Мордовии состоится обучающий семинар по выходу на электронные торговые площадки Китая. Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с региональным Центром поддержки экспорта.



Спикер семинара — заместитель Генерального директора компании «Эпиньдо» Регина Поротикова затронет следующие темы:



- Маркетплейсы КНР: что в них особенного и как туда попасть?

- Особенности экспорта в Китай.

- Способы продвижения на маркетплейсах: разбираем принцип работы алгоритмов маркетплейса.

- Способы увеличения продаж: ярмарки, работа с KOL, выход в сети.



Мероприятие состоится 10 декабря в 10:00 по адресу: г. Саранск, ул. Псковская, 2А (Бизнес-инкубатор «Молодежный»).



Зарегистрироваться и задать интересующий вопрос можно по телефону в Саранске: 27-04-36.