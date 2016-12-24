В Саранске пройдет бесплатный семинар по выходу на маркетплейсы Китая

«У вас очень крутая команда»
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
В столице Мордовии состоится обучающий семинар по выходу на электронные торговые площадки Китая. Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с региональным Центром поддержки экспорта.
Спикер семинара — заместитель Генерального директора компании «Эпиньдо» Регина Поротикова затронет следующие темы:
- Маркетплейсы КНР: что в них особенного и как туда попасть?
- Особенности экспорта в Китай.
- Способы продвижения на маркетплейсах: разбираем принцип работы алгоритмов маркетплейса.
- Способы увеличения продаж: ярмарки, работа с KOL, выход в сети.
Мероприятие состоится 10 декабря в 10:00 по адресу: г. Саранск, ул. Псковская, 2А (Бизнес-инкубатор «Молодежный»).
Зарегистрироваться и задать интересующий вопрос можно по телефону в Саранске: 27-04-36.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери