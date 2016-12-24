В Саранске сотрудники Службы судебных приставов проведут прием в филиале фонда «Защитники Отечества»

Репортер

Прием будет проводиться в пятницу, 6 декабря, с 10.00 до 12.00.

К судебным приставам можно обратиться по вопросам, связанным прекращением или приостановлением исполнительного производства, ареста банковских счетов, по вопросам алиментных обязательств.

Как сообщают в филиале фонда, запись на прием осуществляется через социального координатора.

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