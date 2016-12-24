В Саранске сотрудники Службы судебных приставов проведут прием в филиале фонда «Защитники Отечества»

«Мы должны оправдать доверие людей»
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
Прием будет проводиться в пятницу, 6 декабря, с 10.00 до 12.00.
К судебным приставам можно обратиться по вопросам, связанным прекращением или приостановлением исполнительного производства, ареста банковских счетов, по вопросам алиментных обязательств.
Как сообщают в филиале фонда, запись на прием осуществляется через социального координатора.
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Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
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