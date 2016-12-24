Все больше предприятий Мордовии внедряют бережливые технологии

В Мордовии реализуется региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда». Он призван помочь участникам наладить работу без простоев и потерь, сделать условия труда более комфортными и эффективными. Одна из основных задач – обеспечить темпы роста производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.

К проекту активно подключаются те предприятия, руководители которых понимают, что бережливое производство в перспективе станет конкурентным преимуществом, где хотят выстроить новую производственную культуру, когда работа каждого сотрудника максимально эффективна.

В 2024 году еще три предприятия присоединились к проекту. Это Саранский комбинат макаронных изделий, Саранский телевизионный завод и Рузаевский завод керамических изделий. С ними заключены соглашения на оказание адресной поддержки по повышению эффективности работы.

Напомним, что компании-участники уже несколько лет получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций. Целевые показатели, а именно обучение персонала и создание потоков-образцов, достигнуты на 15 предприятиях республики.

С 2018 года в республике также функционирует Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, он создан на базе Фонда развития промышленности Мордовии. Под руководством его экспертов также реализуются мероприятия бережливого производства. У участников проекта есть возможность работать и самостоятельно, пользуясь только услугами консультантов.

За время реализации нацпроекта инструментам бережливого производства обучено 992 сотрудника различных предприятий республики, создано 22 потока-образца.