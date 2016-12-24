В Мордовии прошел первый день семинара по развитию направления «HoReCa»

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Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» на площадке центра прошел первый день семинара по развитию направления «HoReCa», которое охватывает несколько сфер бизнеса - гостиницы, рестораны и кафе.
«HoReCa» составляет важную часть сферы услуг и экономики в целом, отрасль требует высокой квалификации работников, особого внимания к стандартам обслуживания, а также эффективного управления.
Семинар объединяет управленцев и владельцев бизнеса для обмена опытом и знаниями в ключевых аспектах ресторанного и гостиничного обслуживания.
Спикер Амина Фатуллаева, которая является экспертом-практиком из Москвы, провела две информативные сессии: «Антикризисное управление для руководителей направления HORECA» и «Гостеприимство».
Основные преимущества, которые дает мероприятие:
- Новые знания и навыки, которые позволяют сотрудникам и руководителям адаптироваться к современным условиям рынка. Обучение на актуальные темы, такие как антикризисное управление или искусство гостеприимства, способствует повышению общей компетенции.
- Включение персонала в обучение, что помогает создать сплоченный коллектив, где каждый понимает свою роль и важность общей цели. Это особенно важно в сфере HoReCa, где взаимодействие между сотрудниками является ключевым для успешной работы.
- Обучение направлено на то, чтобы сотрудники лучше понимали потребности клиентов и умели эффективнее их удовлетворять. Это повышает клиентскую лояльность и, соответственно, способствует увеличению продаж.
Напомним, что 6 декабря пройдет вторая часть бесплатного семинара, который состоится в Саранском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности по адресу: ул. Александра Невского, 57.
Для участия необходима регистрация по ссылке: https://clck.ru/3EzJnJ.
Телефон горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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