В Саранске полицейские задержали большого любителя сыра

По информации МВД по РМ, сообщение о хищении сыра поступило в полицию из супермаркета, расположенного на улице Миронова. При просмотре записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что злоумышленник в торговом зале взял со стеллажа 16 упаковок сыра, набил ими пакет и прошествовал мимо кассы без оплаты.

Участковые уполномоченные установили личность магазинного вора. 33-летний местный житель был доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. По его словам, часть похищенного сыра он съел сам, а остальное раздал знакомым по соседству.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».