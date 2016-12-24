В Саранске полицейские задержали большого любителя сыра

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По информации МВД по РМ, сообщение о хищении сыра поступило в полицию из супермаркета, расположенного на улице Миронова. При просмотре записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что злоумышленник в торговом зале взял со стеллажа 16 упаковок сыра, набил ими пакет и прошествовал мимо кассы без оплаты.
Участковые уполномоченные установили личность магазинного вора. 33-летний местный житель был доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. По его словам, часть похищенного сыра он съел сам, а остальное раздал знакомым по соседству.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
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