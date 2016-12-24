Саранскую пенсионерку липовые работники СК и Пенсионного фонда оставили без 720 тысяч рублей

Об очередном случае телефонного мошенничества, жертвой которого стала 76-летняя жительница мордовской столицы, сообщает МВД по РМ.

В полиции потерпевшая рассказала, что ответила на звонок незнакомца, который представился работником Пенсионного фонда и обратился к ней по имени и отчеству. Пожилая женщина по этой причине сразу прониклась доверием к собеседнику.

Во время общения мужчина убедил жительницу Саранска, что при расчете ее пенсии была допущена ошибка, и для сохранности сбережений необходимо срочно снять с карты все деньги и положить их на безопасный счет.

Далее с пенсионеркой связался якобы сотрудник Следственного комитета. Он попросил никому не сообщать о случившемся и действовать по его инструкции. Общение с неизвестным прекратилось только после того, как потерпевшая сняла все сбережения и перевела их тремя платежами через банкомат по указанным аферистами реквизитам.

В МВД по РМ напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность. Если вам позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, госучреждений, Центробанка, и предложил обезопасить денежные средства, получить прибыль либо дополнительный доход, установить какое-либо приложение или сообщил о несанкционированной операции по вашему банковскому счету, немедленно прекратите разговор!