Активисты Народного фронта призывают сделать лестницу в центре Саранска безопасной

В сердце Саранска располагается лестница, которая стала настоящей проблемой для горожан. Из-за времени и погодных условий некоторые ступени сползли и теперь представляют опасность для пешеходов. Неравнодушные жители города обратились в региональное отделение Народного фронта с просьбой обратить внимание на эту «достопримечательность».

«Посмотрите, как осторожно ходят здесь люди, — рассказывает местная жительница Юлия. — Я часто пользуюсь этой лестницей и вижу, как сложно пенсионерам подниматься и спускаться. Особенно опасно зимой, когда ступени могут покрываться льдом. Одно неосторожное движение — и падение может привести к серьезным травмам».

Лестница соединяет Государственный театр оперы и балета имени И. М. Яушева с Мордовской государственной филармонией и Республиканским дворцом культуры. Это популярный маршрут, и активисты уверены, что безопасность людей должна быть в приоритете.

«Очень важно, чтобы эта довольно высокая лестница стала безопасной, — говорит Людмила Анютина, представитель Народного фронта в республике. — Мы призываем городские власти взять эту проблему под контроль и привести ступени в нормативное состояние».