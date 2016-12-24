В Мордовии антимонопольное ведомство выдало предупреждение компании «Ремондис Саранск»

Как сообщается в информации ведомства, ФАС России проанализировала типовой договор, который размещен на официальном сайте регионального оператора в сфере обращения с ТКО.

Так, в частности, договор содержит положения, освобождающие регионального оператора от обязанности по вывозу отходов, отнесенных к ТКО, в случае, например, просрочки потребителем оплаты услуг.

Кроме того, договор содержит условие, позволяющее получать от потребителей оплату за оказание услуг, при этом не осуществляя вывоз ТКО, в случае, если потребитель не обеспечил подъезд к местам нахождения контейнеров (бункеров).

В результате ведомство установило, что такие положения договора могут привести к навязыванию невыгодных условий для представителей предпринимательского сообщества и граждан.

В связи с этим служба выдала компании предупреждение. Срок исполнения - в течение 30 дней с момента получения. Согласно Закону о защите конкуренции в случае неисполнения ФАС России возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.