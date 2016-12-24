В Мордовии нетрезвый водитель иномарки учинил ДТП на «встречке»

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По информации Госавтоинспекции республики, 2 декабря в Краснослободском районе в 18.30 на подъезде к Саранску от федеральной трассы М-5 «Урал» 43-летний водитель автомашины «Тойота Камри» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением 38-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки с различными травмами был госпитализирован, у него взяли кровь на анализ. У водителя автомашины «Тойота Камри» установлено алкогольное опьянение.
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В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
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