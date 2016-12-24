Народный фронт в РМ занялся проблемами жителей микрорайона «Восточный»

«Мы беспокоимся за безопасность наших детей, помогите нам!». С такой просьбой в региональное отделение Народного фронта обратились жители пригородного микрорайона «Восточный» в Саранске. Активисты отправились на место и выслушали горожан.

В ЖК «Восточный» проживет немало молодых семей, в том числе многодетных. «Посмотрите, как ходят наши дети в садик и магазин – по проезжей части! В магазин этот идут и взрослые, и дети, а здесь не только нет тротуара, но и разметки на перекрестке, - говорит одна из жительниц микрорайона. - Нет и пешеходной дорожки, которая вела бы к конечной остановке 15-й маршрутки. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности на дорогах».

Есть проблема и с дорожкой, соединяющей ЖК «Восточный» и поселок Луховка. Именно по ней школьники, занимающиеся в луховском лицее на дополнительных занятиях и в кружках, возвращаются домой. Не столь широкому асфальтовому покрытию требуется ремонт.

Жители ЖК «Восточный» обратили внимание активистов Народного фронта и на необустроенные площадки для мусорных контейнеров. Все мусорные баки стоят без ограждений и навесов, поэтому при сильном ветре мусор разлетается по всему жилому комплексу. Жители просят решить вопрос с обустройством площадок для мусорных контейнеров.

Еще одной большой важной проблемой ЖК «Восточный» является транспортная доступность до социальных объектов. «До детской поликлиники, находящейся в юго-западной части города, нужно добираться либо с пересадками, либо на такси, - рассказывает еще одна жительница микрорайона. – А ведь наши дети посещают на Юго-Западе еще различные спортивные секции и кружки, поскольку у нас им заниматься попросту негде. Взрослым и то неудобно добираться с пересадками, что уж говорить о детях. Мы были бы рады, если бы запустили прямой маршрут до Юго-Запада. Поверьте, он был бы очень востребован. Вот сделали автобусный маршрут № 23 – и все довольны! Все за него говорят спасибо!»

Переживают жители и за своих детей, которые посещают школу № 15 в микрорайоне «Юбилейный». Дело в том, что до самой школы ни один автобус из ЖК «Восточный» не идет, родители провожают детей до школы самостоятельно, однако не все и не всегда это могут сделать.

«Мы предлагаем новый 42-й маршрут, который сейчас следует от школы № 15 до поликлиники № 3 на проспекте Российской Армии, продлить до микрорайона «Восточный». Так жителям, где проживают преимущественно молодые семьи, будут сразу доступны несколько социальных объектов, к которым они прикреплены. И вопрос будет решен!»

Народный фронт уже написал письмо в городскую администрацию и попросил решить озвученные жителями вопросы.