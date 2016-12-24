Юные теннисисты Мордовии завоевали серебро командного первенства России

«Время героев - это наше время!»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»
На теннисных кортах в Тольятти прошло командное первенство России по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет.
Мордовию на первенстве представляли воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по теннису Шамиля Тарпищева. В состав команды вошли - Иван Юткин, Денис Ивенин и Максим Князьков.
Под руководством капитана Олега Беседникова ребята обыграли теннисистов Краснодарского края, Татарстана и Ханты-Мансийский автономного округа.
В финале юниоры Мордовии уступили только Московской области, завоевав серебро командного первенства России.
С большим спортивным успехом теннисистов поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке