Юные теннисисты Мордовии завоевали серебро командного первенства России

На теннисных кортах в Тольятти прошло командное первенство России по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет.

Мордовию на первенстве представляли воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по теннису Шамиля Тарпищева. В состав команды вошли - Иван Юткин, Денис Ивенин и Максим Князьков.

Под руководством капитана Олега Беседникова ребята обыграли теннисистов Краснодарского края, Татарстана и Ханты-Мансийский автономного округа.



В финале юниоры Мордовии уступили только Московской области, завоевав серебро командного первенства России.

С большим спортивным успехом теннисистов поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.