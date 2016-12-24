Жительницу Саранска будут судить за спровоцированное ДТП с участием нескольких автомашин

В прокуратуре республики утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 39-летней жительницы Саранска, устроившей в нетрезвом состоянии ДТП на своей иномарке. В результате столкновения нескольких транспортных средств, водитель одной из автомашин получил тяжелые телесные повреждения.

По данным следствия, днем 9 марта этого года женщина решилась сесть за руль автомобиля «Volkswagen Jetta» в состоянии алкогольного опьянения. На дороге в Лямбирском районе она спровоцировала ДТП с участием еще трех автомашин.

В этой дорожной аварии водитель автомобиля «Hyundai Solaris» получил телесные повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело по даме уже направлено в суд для рассмотрения по существу. В прокуратуре РМ отмечают, что виновнице ДТП по ч.2 ст.264 УК РФ грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.