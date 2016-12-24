В Саранске суд отправил под стражу подозреваемого в совершении ДТП с тяжелыми последствиями

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По информации Следственного комитета по РМ, судом удовлетворено ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел об избрании подозреваемому в совершении ДТП меры пресечения в виде заключения под стражу.
Такое решение в отношении 19-летнего Сергея Сиушова 25 сентября принял Ленинский районный суд Саранска. По сообщению суда, фигурант дела подозревается в том, что 24 августа этого года примерно в 19 часов 55 минут на территории Чамзинского района республики, управляя автомобилем «NIVA» и грубо нарушив Правила дорожного движения, совершил наезд на несовершеннолетних, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП несовершеннолетние получили телесные повреждения, в последующем один из них скончался в больнице.
В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, судом было отказано.
Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сиушова избрана по 22 ноября 2024 года включительно.
Постановление суда в законную силу не вступило.
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