Прокурор Мордовии провел тематический прием участников СВО и членов их семей

25 сентября прокурор республики Сергей Лапин совместно с Уполномоченным по правам человека в РМ Валерием Левиным и региональным министром здравоохранения Олегом Маркиным провел выездной прием участников СВО, проходящих в настоящее время лечение в медицинских учреждениях Саранска.

Как сообщает прокуратура РМ, глава надзорного ведомства пообщался с тремя бойцами, оценил условия оказания им медицинской помощи и техническую оснащенность учреждений здравоохранения. Сергей Лапин пожелал всем скорейшего выздоровления, а медперсонал поблагодарил за нелегкий, но важный труд.

Тематический прием участников специальной военной операции и членов их семей был продолжен в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». В мероприятии также принял участие руководитель филиала Алексей Герасименко.

Вопросы поступили от 10 человек. Они касались взыскания задолженностей по алиментам, несоответствия дат увольнения с военной службы, земельного вопроса, жалоб на юридические фирмы, решения бытовых проблем.

Всем обратившимся даны разъяснения действующего законодательства, вопросы взяты на контроль прокуратуры республики.

Сергей Лапин отметил, что каждое обращение будет отработано. В решении вопросов будут задействованы все профильные ведомства. «Наша задача – оперативно помочь каждому защитнику и их родным», - отметил прокурор Мордовии.

Приемы прокуратуры проходят в филиале фонда на постоянной основе. Записаться на прием можно с помощью социального координатора.