Учитель химии из Саранска стала полуфиналистом телепроекта «Классная тема!»

В России проходит третий сезон образовательного телешоу «Классная тема!», призванного популяризировать профессию педагога. Оно запущено по поручению Президента РФ.

«Это живой, яркий и интересный проект. Он дает возможность раскрыть свой профессиональный потенциал, продемонстрировать творческий подход к преподаванию различных предметов. Каждый урок здесь становится настоящим открытием для зрителей разных возрастов. Хочу поблагодарить всех участников, поздравить полуфиналистов и пожелать успехов на пути к победе», – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Прямо сейчас Минпросвещения РФ и телеканал «Россия» при информационной поддержке «ВКонтакте» проводят народное голосование за финалистов конкурса. Семеро учителей, которое попадут в гранд-шоу, проведут свои уроки для всех жителей страны на канале «Россия 1». А победитель проекта сможет стать автором собственной образовательной передачи на одном из федеральных каналов.

Мордовию на телепроекте представляет учитель химии Екатерина Чугунова из саранского Центра образования №15 «Высота».

«В конце июля я узнала, что стала полуфиналистом «Классной темы!». За этим последовала поездка в Москву, съемки видеоурока в настоящей телестудии, а затем волнительное ожидание его выхода. Я познакомилась с невероятными полуфиналистами и командой проекта. Вместе мы прошли через множество ярких событий. На протяжении всего этого пути меня поддерживали участники прошлых сезонов, и это огромное вдохновение!», – поделилась Екатерина.

Совсем скоро мы можем увидеть Екатерину Александровну на наших телеэкранах. Но для этого ей нужна поддержка всех жителей Мордовии. Проголосовать за нашего учителя химии можно до 29 сентября по ссылке: clck.ru/3DVeMG.

В этом году на участие в проекте поступило 6,5 тыс. заявок от учителей со всей страны. Самому молодому участнику 21 год, а самому взрослому – 77 лет. В полуфинал прошли 35 педагогов, которые представили свои видеоуроки. Посмотреть ролик за авторством Екатерины Чугуновой можно здесь: clck.ru/3DVfvh