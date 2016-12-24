Мордовия примет фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит»

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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Мордовия принимает от Республики Коми эстафету проведения Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит». В этом году его тема - «Новые ритмы традиций». Фестивальная программа рассчитана на три дня - 26-28 сентября.
Главный концерт пройдет 27 сентября в Мордовском государственном национальном драматическом театре. На его сцене выступят солисты и творческие коллективы из нашей республики и регионов России.
Это ансамбль «Гажа Гуляночка» из Республики Коми, солисты Иван Белослудцев, Артемий Гаврилов и Елизавета Корнева из Удмуртской Республики, народный фольклорный ансамбль «Парынза», народный ансамбль мордовской песни «Лаймоня», дуэт Константина Карпова и Евгения Юхты из Донецкой Народной Республики.
Также зрителей порадует народный ансамбль авторской казачьей песни «Любо» из Луганской Народной Республики, который выступит в онлайн-формате.
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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
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