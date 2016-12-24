Школьников Мордовии приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

С 24 сентября по 27 октября в пятый раз проводится всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Онлайн-состязание призвано проверить и повысить дорожную грамотность учеников 1-9 классов.

Школьники Мордовии ежегодно являются активными участниками олимпиады «Безопасные дороги». Если в 2020 году было 11470 участников, то к 2023 году интерес к формированию навыков безопасного поведения на дороге возрос - в олимпиаде приняли участие более 45 тысяч юных учеников из республики.

«Безопасность детей — один из наших главных приоритетов. В этом направлении по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведем комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране, при этом многое уже сделано. Также особое внимание уделяем просветительским мероприятиям, которые направлены на повышение уровня знаний о дорожном движении и поведении на дорогах. В том числе в рамках нацпроекта ежегодно проводится всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», где школьники могут закрепить свои знания ПДД. За четыре года проверили свою дорожную грамотность более 15 миллионов участников», — сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекция проводит различные мероприятия, направленные на повышение осведомленности детей о правилах поведения на дорогах.

«Правовое информирование детей по тематике безопасности дорожного движения, привитие им навыков безопасного поведения на дорогах — приоритетное направление деятельности Госавтоинспекции, которое осуществляется во взаимодействии с органами образования. С учетом анализа причин детского дорожно-транспортного травматизма подбираются формы и методы профилактической работы. Задания онлайн-олимпиады позволяют ее участникам в интерактивной форме проверить свои знания и получить новые по основам правил дорожного движения. В олимпиаде предусмотрена возможность участия неограниченного количества детей, педагогов и родителей. Самая важная задача олимпиады — снижение детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий», — отметил начальник Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Повысить безопасность дорожного движения помогают не только знания ПДД, но и хорошие дороги. За пять лет реализации нацпроекта отремонтировано свыше 4 тыс. участков дорог, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям. Эта работа продолжается и в этом году.

«При формировании перечня объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» школьные маршруты — всегда в приоритете. В этом году благодаря нацпроекту мы планируем привести к нормативу 920 таких объектов общей протяженностью 3,1 тыс. км. Это улицы в населенных пунктах, а также участки региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, по которым курсируют школьные автобусы», — прокомментировал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Участие в Олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе Учи.ру. Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Выполнять задания можно в домашних условиях при участии родителей.

«Результаты нашего исследования показали, что безопасность детей на дорогах вызывает значительное беспокойство у родителей. Так, 76% семей считают, что необходимо чаще рассказывать детям о правилах дорожного движения в школах, а 95% особенно волнует безопасность на велосипедах и самокатах. В заданиях олимпиады делается акцент на навыках безопасного поведения как на пешеходных переходах и в транспорте, так и при использовании средств индивидуальной мобильности — в прошлом году эти темы оказались самыми сложными для школьников», — отмечает Илона Абаншина, руководитель регионального развития Учи.ру.